شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بدر بانون يرفض التوقيع لنادي الزمالك تحت تهديد السلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حل المغربي بدر بانون، نجم خط دفاع فريق الكرة بالنادي الأهلي، ضيفاً على برنامج «5 نجوم» للمقالب والمُذاع على شاشة إم بي سي 5 الموجهة لدول المغرب العربي.

وشهد «مقلب 5 نجوم» تهديد النجم المغربي بالقتل في حالة عدم التوقيع للزمالك، حيث رد بانون قائلاً: «لأ مقدرش ألعب في الزمالك والله».

وتابع بانون وهو تحت تهديد السلاح: «الأمر صعب عليّ لن أقدر».

وكان بانون قد انضم لصفوف الأهلي قادماً من الرجاء البيضاوي في الصيف الماضي.

ولقبت جماهير الأهلي المغربي بدر بانون بـ«السلطان» بعد تألقه بالقميص الأحمر منذ قدومه.