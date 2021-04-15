شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد مكافآت خاصة للفوز بالقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مسؤولو نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول من أجل الفوز بمباراة القمة أمام الغريم التقليدى النادى الأهلى، في اللقاء المقرر إقامته بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة في مباراة مؤجلة لبطولة الدورى الممتاز. وعلمت «المصرى اليوم» أن المكافأة ستكون خارج اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز بتلك المباراة المهمة والمرتقبة، لاسيما بعد الخروج الإفريقى من دور المجموعات، حيث يسعى اللاعبون لمصالحة جماهير القلعة البيضاء. في السياق نفسه، وافق مسؤولو النادى على خوض اللقاء أمام المارد الأحمر بحكام مصريين، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة برفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، حيث كان الأبيض قد هدد بالانسحاب من اللقاء ولكن تم التراجع عن القرار.

على جانب آخر، وصل محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى هدفه رقم 40 في مسيرته مع الفريق، منذ ارتدائه القميص الأبيض قبل 4 سنوات، بعدما سجل هدفين في مباراة الفريق أمام حرس الحدود بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر. وأصبح رصيد علاء 40 هدفًا، كأكثر المدافعين في تاريخ النادى الأبيض تسجيلًا للأهداف.. بواقع 30 هدفًا في الدورى، و4 أهداف في كأس مصر، وهدفين في كأس السوبر المصرى، وهدفين في دورى أبطال إفريقيا، وهدفين في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء أمس الأول، على استاد الجيش في السويس، في دور الـ32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ16 في مواجهة الإسماعيلى. من جانبه، كشف أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن أن الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود يعد مهمًا، خاصة أن الجميع كان في حالة تركيز شديدة، مشددًا على أن النتيجة مرضية في ظل غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بالفريق.

أضاف نبيه بعد المباراة: «الجهاز الفنى قام بإشراك أكثر من لاعب كان بعيدًا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وحاولنا بكل الطرق فصل الفريق عن مباراة القمة والأجواء الحالية».