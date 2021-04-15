شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف تبرز تأهل ريال مدريد لنصف نهائى دوري أبطال أوروبا وخروج ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية والإنجليزية الضوء على تعادل فريقى ريال مدريد الإسبانى وليفربول الإنجليزى سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات إياب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة تأهل فريق ريال مدريد إلى نصف نهائى دورى الأبطال مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليلتقى مع تشيلسى الإنجليزى 28 إبريل الجارى، في ذهاب الدور قبل النهائى للبطولة.

في البداية أبرزت الصحف الإسبانية تأهل ريال مدريد، إلى الدور قبل النهائى، حيث قالت صحيفة «آس»: «استطاع ريال مدريد أن يتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما نجح في مقاومة محاولات ليفربول أمام المرمى خلال لقاء الإياب»، مضيفة أن ريال مدريد وبالأخص الحارس تيبو كورتوا، تعامل مع الهجوم القوى من جانب ليفربول وتصدى للعديد من الفرص ضمنت للفريق التعادل السلبى. كما قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «ريال مدريد أنجز المهمة في أنفيلد»، مشيرة إلى أن النادى الملكى صعد إلى الدور قبل النهائى بفضل تألق الحارس تيبوا كورتوا ولاعبى خط الدفاع.

وأوضحت أن هذه هي المرة التاسعة التي يتأهل فيها ريال مدريد إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أوروبا خلال 11 عامًا، مضيفة: «لم يفصل ريال مدريد سوى 11 مباراة عن تحقيق الثنائية». في حين قالت صحيفة «سبورت»: «ريال مدريد لم يعانِ أمام ليفربول»، كما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» في عنوان مقتضب: «الريال والسيتى يكملان عقد المتأهلين لنصف النهائى»، وذلك بعدما أقصى السيتى منافسه بوروسيا دورتموند.

كما علقت الصحف الإنجليزية على خروج ليفربول، حيث كتبت صحيفة «ديلى ميل»: «رفض لاعبو ليفربول، وبالأخص محمد صلاح، استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام ريال مدريد».

وأضافت: «حظى رجال يورجن كلوب بفرص لا حصر لها للتسجيل، وأضاع صلاح فرصة مبكرة في الدقيقة الثانية، إلا أن الريدز فشل في تحقيق عودة في أنفيلد بالتعادل السلبى، بعد الخسارة في مدريد 3-1».

كما نشرت «جارديان» صورتين: الأولى لفرحة اللاعب فودين مهاجم مانشستر سيتى، والثانية لحسرة النجم المصرى محمد صلاح بعد الخروج وكتبت: «هدف فودين الرائع يريح أعصاب السيتى.. ليفربول يتحسر على الفرص الضائعة ويودع الأبطال».

أما صحيفة «ديلى تلجراف» فكتبت: «معاناة ونشوة.. 15 تسديدة لفريق ليفربول من دون هدف.. وفودين يقود مانشستر سيتى لمواجهة باريس في نصف النهائى».

من جانبه، أعرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، عن حزنه الشديد بعد الخروج من دورى أبطال أوروبا في الدور ربع النهائى، حيث قال في تصريحات صحفية: «مررنا بالعديد من اللحظات السيئة هذا الموسم، الأداء كان جيدًا أمام ريال مدريد.. لم نخسر المباراة اليوم لقد خسرناها في مدريد». وأضاف: «لم أكن أتوقع على الإطلاق أن يهدر محمد صلاح هذه الفرص السهلة، كان يجب عليه أن يسجلها وهو مغمض العينين»، مضيفًا: «كان على مانى أن يضع الكرة في الشباك ولكن لسوء حظه زلق في اللحظة الحاسمة، نمر بظروف سيئة هذا الموسم».