شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الجونة «الجريح» فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز» يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى أسوان مع نظيره الجونة، عند التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، على أرض ملعب استاد بتروسبورت ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، حيث يسعى كلا الفريقين للتأهل لدور الثمانية، ويأمل علاء عبدالعال، المدير الفنى لفريق أسوان، فى استمرار سلسلة الانتصارات التى بدأها الفريق فى الدورى، بعد الفوز على إنبى فى الوقت القاتل.

فيما يسعى رضا شحاتة، المدير الفنى للجونة، لتجاوز سلسلة النتائج السلبية، وإيقاف الهزائم التى يتعرض لها الفريق، والتى كان آخرها الخسارة أمام المصرى البورسعيدى بهدف مقابل لا شىء، وحرص رضا شحاتة ومحمد محسن أبوجريشة، المدرب العام، على تجهيز اللاعبين نفسيًا، والتركيز على أن الفوز والتأهل لدور الثمانية لكأس مصر سيعيد الفريق إلى الطريق الصحيح، وستكون فرصة لاستعادة الاستقرار الفنى.

فيما شدد علاء عبدالعال على لاعبى الفريق بضرورة استغلال الفرص التى ستُتاح أمام مرمى الجونة، وكذلك الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى.