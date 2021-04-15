شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقد معلول موسمين عقب القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفقت إدارة النادى الأهلى مع على معلول، الظهير الأيسر للفريق، على التجديد رسميًا والتوقيع على العقد الجديد لمدة موسمين عقب مباراة القمة أمام الزمالك، المقررة الأحد المقبل، وذلك بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار مع القلعة الحمراء للمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، وينتظر أن تجتمع لجنة التعاقدات بالنادى مع اللاعب بحضور وكيله في جلسة أخيرة خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد ومراجعة البنود من أجل التوقع وإغلاق الملف الذي شغل بال الجميع وربط البعض بين تأجيل التجديد ورحيل اللاعب لخوض تجربة احتراف جديدة، لكن الجهاز الفنى للفريق تمسك باستمرار اللاعب باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب فوز الفريق على النصر بهدفين مقابل هدف أمس الأول في دور الـ32 لكأس مصر، بتوقيع وليد سليمان ووالتر بواليا، ليتأهل الأحمر إلى دور الـ16 ليواجه إنبى، ونجح بيتسو موسيمانى في التغلب على أزمة النقص العددى التي طالت الفريق وحرمته من أبرز نجومه ليحقق الفريق المطلوب. وتلقى الفريق صدمتين خلال المباراة، الأولى إصابة وليد سليمان في العضلة الخلفية ليتم استبداله في الشوط الثانى، وأجرى اللاعب بعض الفحوصات الطبية بجانب عمل أشعة لتحديد حجم الإصابة ومدى قدرته على اللحاق بمباراة القمة المقررة الأحد المقبل أمام الزمالك، فيما أظهرت نتيجة الأشعة التي أجراها أكرم توفيق إصابته بكدمة قوية في الذراع، وتقرر خضوعه للمتابعة الطبية لتحديد موقفه من المشاركة أمام الزمالك.

محاولة هجومية من الأهلى أمام النصر فى كأس مصر

كان أكرم توفيق قد غادر اللقاء مصابًا بعد 12 دقيقة فقط من بدايته، في المواجهة التي حسمها الأحمر لصالحه (2-1) وتأهل لدور الـ16 لكأس مصر. وواصل الفريق تدريباته أمس على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الزمالك في لقاء القمة المقبل، وبدأ موسيمانى في تجهيز العناصر التي ستحل في التشكيلة بدلًا من المصابين، حيث استقر على مشاركة على لطفى في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوى الذي أصيب بكورونا، وأحمد رمضان في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد هانى، ورامى ربيعة في قلب الدفاع بدلًا من ياسر إبراهيم، وحسين الشحات في مركز الجناح الأيسر بدلًا من جونيور أجايى، فيما يستمر أيمن أشرف في قيادة الجبهة اليسرى. من جانبه، قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، إنه سعيد بتحقيق الفوز على النصر في دور الـ32 من منافسات كأس مصر والتأهل لدور الـ16 في البطولة. أضاف موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «حققنا المطلوب ونجحنا في قطع بطاقة التأهل إلى الدور التالى». وتابع: «المباراة كانت نسخة معتادة من مباريات الكأس التي دائمًا ما تكون قوية للغاية في منافساتها، ونجح الأهلى في خلق فرص عديدة للتهديف وتحديدًا في الشوط الأول وهو أمر جيد جدًا». وذكر موسيمانى أن الأهلى نجح في التقدم بهدف في الشوط الأول قبل أن يتعادل المنافس في الشوط الثانى، إلا أن قتال اللاعبين ورغبتهم في الفوز تحققت في الأمتار الأخيرة من المباراة.

وأشار موسيمانى إلى أنه قام بالدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسى الفترة الماضية، وقام بمنحها وقتًا كافيًا في اللقاء، كما حرص على الدفع بعدد من العناصر الأساسية في الجزء الأخير من المباراة حتى نجح والتر بواليا في تسجيل هدف الفوز.

وشدد موسيمانى على أن إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق تأتى لتزيد من أعداد المصابين في القائمة التي باتت طويلة للغاية، ولكن في النهاية نحن مستمرون في مشوار الفريق رغم الإصابات التي تضربنا بقوة بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وليد سليمان - صورة أرشيفية

من جهته، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن لاعبى الفريق حققوا المطلوب منهم في المباراة. وقال عبدالحفيظ إن المباراة شهدت ظهور عناصر كثيرة غائبة منذ فترة، سواء للإصابة أو لضغط المباريات الذي لم يتح لهم المشاركة من قبل.

وأكد عبدالحفيظ أن مثل هذه المباريات تشهد منح الفرص للاعبين وعليهم استغلالها بأفضل شكل لإثبات أحقيتهم أمام الجهاز الفنى بالمنافسة والمشاركة مع الفريق بشكل أساسى.

وأبدى مدير الكرة بالأهلى دهشته من خوض لقاء النصر في كأس مصر على استاد الإسكندرية، على الرغم من أن الأهلى يخوض مبارياته في ملعبه بالسلام كما يخوض النصر مواجهاته في استاد القاهرة، وكان من الممكن أن يلعب الفريقان على ملعب محايد في القاهرة بدلًا من السفر إلى الإسكندرية.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بأن النادى الأهلى أبدى رغبته في خوض مباراة النصر أثناء الفترة الفاصلة ما بين مباراتى المريخ وسيمبا التنزانى في دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وهو الطلب الذي لم يُنظر إليه من الأساس.