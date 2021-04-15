شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الخطيب يرفض عودة رمضان صبحى بعد «مغازلة» اللاعب للقلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى عودة رمضان صبحى، لاعب الفريق السابق، وبيراميدز الحالى، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب خلال حواره مع أحد البرامج التليفزيونية في رمضان، بموافقته على العودة للقلعة الحمراء في حال رغبة مسؤولى النادى الأهلى، ووفقًا لتصريحات لاعب بيراميدز، فإن مسؤولى النادى الأهلى يرفضون عودة اللاعب، خاصة في ظل الطريقة التي رحل بها عن الفريق، وتوقيعه لنادى بيراميدز في الوقت الذي ماطل فيه لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى للتجديد، فضلًا عن تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها عقب انضمامه لبيراميدز، وأشار فيها إلى أن مسؤولى الأهلى لم يتعاملوا معه بالمستوى اللائق، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولو القلعة الحمراء بعد ذلك، لاسيما في ظل الرغبة التي كانت واضحة باستمرار اللاعب مع الفريق والحفاظ على الاستقرار الفنى.

يأتى ذلك في الوقت الذي تهكمت فيه جماهير النادى الأهلى على تصريحات اللاعب، حيث تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعى المنتمية للقلعة الحمراء مع تصريحات اللاعب التي تفيد بعدم ممانعته في العودة مرة أخرى لصفوف المارد الأحمر، حيث رفضت الجماهير عودة اللاعب، واتهمته بأنه بات يخسر كل يوم بسبب رحيله عن الأهلى مفضلاً الحصول على الأموال عن التواجد داخل النادى الأهلى، صاحب الفضل الأول والأخير فيما وصل اليه حتى الآن، وكان بوابته للاحتراف في الدورى الإنجليزى عن طريق ستوك سيتى وهيدرسفيلد تاون.