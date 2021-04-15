ليفاندوفسكي يقترب من العودة الى صفوف بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف المانية، ان الدولي البولندي روبرت ​ليفا​ندوفسكي مهاجم ​بايرن​ ميونيخ، قد احرز تقدمًا كبيراً في عملية تعافيه من الإصابة.



ويعاني ليفاندوفسكي من إصابة في الركبة حرمته من خوض مباراتي البافاري ضد باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ليفا تقدم اليوم في عملية إعادة التأهيل، خلال الجلسة الثالثة له على العشب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البولندي الدولي خاض تدريبات تغيير الاتجاهات، لكنه لا يزال يتدرب بدون الكرة حتى الآن.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ​فولفسبورغ​، في الجولة 29 من الدوري الألماني.