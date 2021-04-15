كابيلو: روما سيتألق في الدوري الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

اوضح المدرب المخضرم ​فابيو كابيلو​ ان فريق روما الايطالي سيتأهل الى دور ربع نهائي ​الدوري الأوروبي لكرة القدم​. إعلان



وخلال تصريحات له، قال كابيلو: "انا أحب فونسيكا، انه يجعل الفريق يلعب كرة القدم بطريقة جيدة، لديه فريق ممتاز".

واضاف: "كانت هناك مشكلة مع إيدين دزيكو وقد دفع ثمنها، لقد أرادوا إيذاء أنفسهم، لكنه لا يعرف كيف يدافع جيدًا، وأضعف نقطة هو حارس المرمى".

واختتم: "على الرغم من أنه كان المنقذ في الآونة الأخيرة، إلا أنه ليس نقطة القوة، حارس المرمى مثل المهاجم الذي سجل العديد من الأهداف، ربما يجب عليه أن يتصدى للكرة بشكل حاسم، انا أؤمن بروما الحالي، واعتقد انهم سيصلوا الى الدور نصف النهائي."