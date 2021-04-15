انباء سارة لاتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

شهدت تدريبات فريق ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني عودة قائد الفريق ​كوكي​، وذلك بعد خوضه تدريبات منفردة خلال الفترة الماضية.



وسيكون كوكي متاحاً امام إيبار على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مع احتمال غياب كيران تريبيير وتوماس ليمار للإصابة.

وغاب عن التمارين ايضاً ماريو هيرموسو، بالاضافة الى جواو فيليكس الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن، ولويس سواريز الذي تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، ولذا خرجا من قائمة الفريق لمواجهة الأحد.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الليغا بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، ونقطتين عن برشلونة.