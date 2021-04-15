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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فونيني يتقدم في بطولة مونتي كارلو الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021
نجح حامل لقب بطولة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب للرجال للاساتذة ذات الـ 1000، الايطالي فابيو فونيني بحسم تأهله لفعاليات دور ربع نهائي البطولة الفرنسية للمرة الثالثة في مسيرته ( بعد 2013-2019 ) وذلك بعد فوزه على منافسه الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 2 - 6 و6 - 7في وقت لم يتخط الساعتين.
وكان فابيو فونيني قد تمكن من الوصول لثمن نهائي البطولة للمرة الثانية تواليًا بفوزه على منافسه جوردن تومبسون بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 3 - 6 و3 - 6.