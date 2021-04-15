فونيني يتقدم في بطولة مونتي كارلو الدولية

وكان ​فابيو ​فونيني​​ قد تمكن من الوصول لثمن نهائي البطولة للمرة الثانية تواليًا بفوزه على منافسه جوردن تومبسون بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 3 - 6 و3 - 6.

نجح حامل لقب ​​بطولة مونتي كارلو الدولية​ لكرة المضرب للرجال​​ للاساتذة ذات الـ 1000، الايطالي فابيو فونيني بحسم تأهله لفعاليات دور ربع نهائي البطولة الفرنسية للمرة الثالثة في مسيرته ( بعد 2013-2019 ) وذلك بعد فوزه على منافسه الصربي ​فيليب كراينوفيتش​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 2 - 6 و6 - 7في وقت لم يتخط الساعتين.

محمد يوسف

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