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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن حكم نهائي كأس الملك بين برشلونة وبلباو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021
اعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الاسباني، عن حكم لقاء برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا الموسم الحالي.
ومنحت لجنة التحكيم المهمة للحكم خوان مارتينيز مونويرا الذي سيقود النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد كان مونويرا هو الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو والتي انتهت بفوز ريال مدريد (3-1) وهو لقاء تميز بالجدل حول ركلة الجزاء التي حصل عليها سيرجيو راموس ضد لينغليت.
وأدار مونويرا مباراة برشلونة في 21 شباط في كامب نو امام قادش والتي انتهت بالتعادل 1-1، ولأتليتك بيلباو أدار نصف نهائي كأس السوبر ضد ريال مدريد وفاز بها الأول (2-1).