الكشف عن حكم نهائي كأس الملك بين برشلونة وبلباو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

اعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الاسباني، عن حكم لقاء برشلونة واتلتيك ​بلباو​ في نهائي كأس ملك اسبانيا الموسم الحالي.



ومنحت لجنة التحكيم المهمة للحكم خوان مارتينيز ​مونويرا​ الذي سيقود النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد كان مونويرا هو الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو والتي انتهت بفوز ريال مدريد (3-1) وهو لقاء تميز بالجدل حول ركلة الجزاء التي حصل عليها سيرجيو راموس ضد لينغليت.

وأدار مونويرا مباراة برشلونة في 21 شباط في كامب نو امام قادش والتي انتهت بالتعادل 1-1، ولأتليتك بيلباو أدار نصف نهائي كأس السوبر ضد ريال مدريد وفاز بها الأول (2-1).