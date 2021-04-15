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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادال يكمل مسيرته بنجاح في بطولة مونتي كارلو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021
تمكن الماتادور الاسباني رافاييل نادال من مواصلة مسيرته نحو معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب الماسترز بفوز سهل على البلغاري غريغور ديميتروف بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 1 - 6 و1 - 6 في مباراة إستغرقت 56 دقيقة فقط، وانتهت مجموعتها الاولى بعد 27 دقيقة قفط، وسيحاول رافا الاستفادة من خروج ديوكوفيتش ليحقق اكبر عدد من النقاط، بعد وصوله لربع نهائي بطولة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب للرجال للاساتذة ذات الـ 1000 نقطة.
وبهذا الفوز، اصبح نادال أكثر اللاعبين وصولا لربع النهائي في بطولات الماسترز، فالماتادور يقترب من ربع النهائي المئوي:
95- رافا نادال.
87- روجيه فيدرر.
85- نوفاك ديوكوفيتش.