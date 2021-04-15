نادال يكمل مسيرته بنجاح في بطولة مونتي كارلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

تمكن الماتادور الاسباني ​رافاييل نادال​ من مواصلة مسيرته نحو معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب الماسترز بفوز سهل على البلغاري غريغور ​ديميتروف​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 1 - 6 و1 - 6 في مباراة إستغرقت 56 دقيقة فقط، وانتهت مجموعتها الاولى بعد 27 دقيقة قفط، وسيحاول رافا الاستفادة من خروج ​ديوكوفيتش​ ليحقق اكبر عدد من النقاط، بعد وصوله لربع نهائي ​​بطولة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب​ للرجال​​ للاساتذة ذات الـ 1000 نقطة.

