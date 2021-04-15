لفتة انسانية من ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

تعرض دار "كريستيز" في مزاد افتراضي، حذاء سجل به ليونيل ​ميسي​ نجم برشلونة الرقم القياسي من الأهداف كلاعب في ناد واحد (644)، وستخصص إيراداته لصالح مشروع الفن والصحة بمستشفى في برشلونة.



وأعلنت دار المزادات في بيان أن الدولي الأرجنتيني تبرع بالحذاء إلى المتحف الوطني للفن في كتالونيا، حيث قررا عرضه في مزاد خيري من أجل مشروع الفن والصحة في المستشفى.

وسيقام المزاد في www.christies.com بين 19 و30 نيسان 2021.

واشار ليو الى إن تحقيق الرقم القياسي بتسجيل 644 مع نفس النادي جعله سعيدا، ولكن الأهم هو إمكانية مساعدة كل الأطفال المرضى الذين يناضلون للحصول على الشفاء".

ولعب ميسي بالحذاء في 22 كانون الأول الماضي أمام بلد الوليد، وهي المباراة التي سجل فيها هدفه 644 بقميص البلوغرانا.