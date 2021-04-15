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لوريس: الهزيمة أمام دينامو زغرب هي مسؤولية كل الفريق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

دافع الحارس هوغو ​لوريس​ عن تقييمه لفريق ​توتنهام​ في وقت سابق، وادعى أنه ملتزم تمامًا بالنادي وسعيه المستمر للحصول على ألقاب كبرى. إعلان

وقال لوريس: "كقائد، لديك مسؤولية الذهاب أمام الكاميرا بعد هذا الفشل الكبير في الدوري الأوروبي. إنها مسابقة قلنا جميعًا أنها هدف للفوز. الخسارة أمام دينامو زغرب شيء بالنسبة لي لا يمكنك قبوله".

وأضاف: "هذا ليس نقصًا في الاحترام. عندما يكون لديك معايير، فإن الفشل بهذه الطريقة، بعد الفوز في مباراة الذهاب 2-0 غير مقبول. المسؤولية تقع علي. لكنني لست وحدي. إنه اللاعبون. إنه المدرب. إنه الجهاز الفني. إنه النادي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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