شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الشارقة والبطائح والوحدة والجزيرة في كأس السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مسعد عبد الوهاب

أسفرت مباريات الجولة الثالثة لكأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة عن مواصلة الشارقة صدارته لفرق المجموعة الأولى، بعد فوزه على النصر بصعوبة 85-81 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي، وتمكن البطائح من تحقيق انتصاره الأول على شباب الأهلي 81-1، على صالة نادي الوصل لحساب ذات المجموعة.

وفي المجموعة الثانية حقق الجزيرة فوزه الأول في البطولة على حساب العين 76-56 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي بني ياس، واحتاج الوحدة إلى شوط إضافي لحسم فوزه على بني ياس 91-82، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 78-78 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الجزيرة.

وبنتائج الجولة الثالثة، ابتعد الشارقة في صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن ملاحقه البطائح "4 نقاط"، فيما أودت خسارة النصر وشباب الأهلي في هذه الجولة إلى بقائهما شريكين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، في حين حافظ الوصل المرتاح في هذه الجولة على مركزه الخامس والأخير برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الثانية فرض الوحدة والجزيرة نفسيهما شريكين على الظفرة في صدارة فرق المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهمما، علماً أن الظفرة خضع في هذه الجولة لمرحلة الراحة، فيما أودت خسارة بني ياس والعين في بقائهما شريكين على المركز الأخير برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتتواصل منافسات البطولة السبت المقبل بإقامة الجولة الرابعة وتشمل 4 مواجهات تجمع الوصل مع البطائح، وشباب الأهلي والنصر، والظفرة والوحدة، وبني ياس والعين، ويذكر أن بطولة كأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، ويحدد الدور التمهيدي هوية الفرق الأربعة المتأهلة عن مجموعتي البطولة، إلى ربع النهائي الذي ينطلق في 24 من إبريل الجاري.

