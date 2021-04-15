إبراهيموفيتش يواجه خطر الإيقاف 3 سنوات

الشارقة: ضمياء فالح

يواجه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم اي سي ميلان الإيطالي حالياً، خطر الإيقاف عن اللعب 3 سنوات على خلفية استثماره في شركة «Bethard» للمراهنات في مالطا. ويتوجب على الاتحاد السويدي لكرة القدم منع زلاتان العائد للمنتخب من المشاركة في مونديال 2022 ما يعني نهاية أيضاً لمسيرة المهاجم المخضرم.

التقرير الذي صدم السويديين كشف عن علم اتحاد الكرة السويدي بالأمر منذ 3 سنوات ولم يبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا الاتحاد الأوروبي (يويفا)، واللذين تنص لوائحهما على منع اللاعبين من الاستثمار في شركات المراهنة.

وفي التفاصيل، نشرت صحيفة أفتونبلادت المحلية أن زلاتان وعبر شركته «AB» اشترى 10 في المئة من أسهم شركة المراهنات ليكون رابع أكبر مالك في الشركة التي حققت أرباحاً بقيمة 25.79 مليون استرليني بعد الضرائب في 2019.

الاتحاد السويدي كان على علم باستثمار زلاتان، الذي اعتزل اللعب فيه في 2016، لذلك لم يستدعه للمنتخب للعودة عن اعتزاله في مونديال 2018، وعاد زلاتان عن قرار اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي وتحمس السويديون لكنه الآن يواجه إيقافاً وغرامة مالية كبيرة لأنه خرق لوائح فيفا أثناء مشاركته في تصفيات مونديال قطر 2022 في مارس الماضي أمام جورجيا ومشاركته في تصفيات أمم أوروبا أمام شمروك روفرز في سبتمبر 2020.

وكانت شركة «Bethard» أعلنت في 2018 تعيين زلاتان سفيراً ومالكاً بالشراكة، وعلق حينها:«على ما يبدو تم إغرائي كثيراً من قبل شركات المراهنات طوال مسيرتي لكنني حتى مجيء عرض الشركة لم يعرض علي شيء مميز، هذه الشركة لها جذور سويدية والمؤسسون يتحدرون من مسقط رأسي مالمو وهم فعلاً جادون ومثابرون ويريدون فعل شيء مختلف».

وتنص لوائح فيفا على معاقبة أي لاعب يستثمر في شركة مراهنات بغرامة مالية وإيقاف يمتد لـ3 سنوات كأقصى حد بينما لا تبدو لوائح يويفا واضحة بخصوص العقوبة.

ويحتفل زلاتان في أكتوبر المقبل ببلوغه سن الـ40 وفي حال توقيع أقصى العقوبات عليه سيضطر غالباً لإعلان اعتزاله اللعبة، وعلق هاكان سيستراند السكرتير العام للاتحاد السويدي: «لن أتكهن بمدة العقوبة لكننا بالطبع نبحث عن مزيد من الوضوح فيما يخص لوائح فيفا».

وقال إيريك شارب المدير التنفيذي لشركة المراهنات عبر إيميل: «هناك أسئلة يجب توجيهها لفيفا، لدينا اتفاق مع زلاتان وفي حال حدوث مشكلة سنتعامل معه سوياً».