شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر : طالبت لاعبي الزمالك بالإنسحاب أمام الأهلي خوفاً من "ظلم" باتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعترف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بأنه كان سبباً في إنسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة التي جمعت الفريقين قبل 22 عاماً تقريباً وتحديداً في أبريل 1999 عندما كان يتولي منصب المدير الفني للأبيض.

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: نعم كنت سبباً في إنسحاب الزمالك لأنني شعرت بأن الحكم الذي كان يدير المباراة وقتها _الفرنسي مارك باتا_ كان جاهز لـ"ظلم" الزمالك وهو ما ظهر بوضوح في طرد أيمن عبد العزيز لاعب الأبيض في الدقائق الأولى للمباراة.

وأكد فاروق جعفر أن قرار الحكم بطرد أيمن عبد العزيز لم يكن سليماً فالحكم تسرّع في هذا القرار.

وتابع جعفر: كنت ومعي أكثر من شخص في الجهاز الفني نشعر بأن الحكم الفرنسي لديه نية مبيتة لـ"ظلم" الزمالك وهو ما كن ت أشعر به قبل انطلاق المباراة لذا طلبت من لاعبي الفريق الانسحاب وقتها.

وواصل جعفر: قبل إنسحاب الزمالك تحدثت مع أكثر من عضو بمجلس الزمالك ..ووقتها الجميع ساندني في هذا القرار وقالوا لي : ندعمك ..وقرارك صحيح لكن في اليوم التالي فوجئت بقرار إقالتي ولم يدعمني أو يساندني وقتها سوى عضو أو أثنين فقط من الزمالك أبرزهم الراحل منير حسن.

وقال فاروق جعفر أنه لم يندم على إعتزال التدريب لأن الأمور لم تعهد جيدة في هذا المجال ، وكشف جعفر سر جملة "الدوري غير الدولي" التي أدلى بها عندما كان مديراً فنياً لفريق طلائع الجيش.

وقال جعفر: كنت أتولي تدريب الطلائع بينما كان حسن شحاته يتولى تدريب الزمالك وقولت هذه الجملة للتأكيد على أن خيارات أي مدرب يتولى تدريب منتخب مصر أكبر وأفضل منها عندما يتولى تدريب نادً.