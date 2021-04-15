شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الحرس بعد هدفه فى الزمالك: الحمد لله على الهدف فى أحسن نادى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسن يوسف، لاعب حرس الحدود، عن سعادته بإحراز هدف فريقه الوحيد، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى أقيمت أمس، الأربعاء، ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز القلعة البيضاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف،

وأعاد يوسف، نشر الهدف الذى أحرزه فى شباك الزمالك، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله كثيرا على الهدف فى أحسن نادى فى مصر".

وتأهل فريق الزمالك إلى دور الـ 16 فى بطولة كأس مصر، بعد الفوز على فريق حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب استاد السويس فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز أهداف المباراة حسن يوسف لحرس الحدود فى الدقيقة 8، بينما أحرز أهداف الزمالك أوباما فى الدقيقة 18، ومحمود علاء هدفين فى الدقيقتين 51 و69 من ركلتى جزاء.





من جانبه، أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك بالمستوى الذى قدمه المغربى حميد أحداد، لاعب الفريق فى مباراة حرس الحدود، على الرغم من عدم إحراز أحداد لأهداف إلا أنه ساهم فى ركلة جزاء والخطأ الذى أحرز منه يوسف أوباما هدف التعادل لفريق الزمالك، وهو ما جعل كارتيرون يصفه بمفتاح الفوز أمس، وستشهد المباريات المقبلة تثبيت حميد أحداد فى مركز الجناح الأيسر كبديل لأحمد سيد زيزو بدلا من المهاجم الصريح.

وتألق أحداد أمس فى مركز الجناح الأيسر فى مباراة حرس الحدود بعدما فشل فى كل المباريات التى خاضها فى مركز المهاجم الصريح، خاصة أن مركز المهاجم الصريح أصبح يضم الثنائى سيف الجزيرى ومروان حمدى بخلاف الشباب حسام أشرف وأسامة فيصل.

يذكر أن حسن يوسف أحد ناشئ نادى الزمالك وتم بيعه لصالح