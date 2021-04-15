شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. مصر تفوز على إيطاليا 4-2 بأولمبياد أنتويرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد هى سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة وأهم المعلومات عن البعثات المصرية وتاريخ مشاركتها في الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شهدت دورة الألعاب الأولمبية عام 1920 التى اقيمت بأنتويرب، و التى تأهل لها المنتخب دون تصفيات ، وكانت الدورة الأولمبية تقام بنظام خروج المغلوب وأوقعت القرعة مصر في مواجهة إيطاليا بالدور الأول.

أقيمت المباراة بملعب (لاجنتواز) بمدينة جنت وشهدت حضور 1500 متفرج، وأدارها الحكم البلجيكي بول بوتز، وانتهت المباراة بهزيمة الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وودعت مصر الأولمبياد من الدور الأول.

ولعب منتخب مصر مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا على الملعب الأوليمبي في أنتويرب، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب المصرى بأربعة أهداف مقابل هدفين ، سجل أهداف الفراعنة حسين حجازى، وحسن علوبة، و سعيد أباظة "هدفين"، وأحرز ليوغسلافيا أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش.

ويشارك المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة فى طوكيو بعد الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر 2019.