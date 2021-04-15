اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر والسوبر المحلى بتحكيم مصرى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن تعيين حكم مصرى لنهائي كأس مصر والسوبر المصري ، وأنه لن يتم تعيين حكام أجانب لأي مباراة في الدورى المصرى.

وقررت اللجنة التى تدير الجبلاية فى وقت سابق تعيين حكم مصرى لمباراة القمة بين الاهلى والزمالك يوم الاحد المقبل ، كما سيتم تعيين حكم مصرى أيضا لمباراة العودة يوم 10 مايو المقبل.

وتسبب اعتذار محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن حضور جلسة اليوم باتحاد الكرة التى دعت لها اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية، فى إلغاء الجلسة .

ودعت اللجنة التى تدير الجبلاية رئيسى الأهلى والزمالك لجلسة اليوم لتنقية الأجواء قبل القمة، ووافق اللواء عماد عبد العزيز رئيس الزمالك على الحضور إلا أن محمود الخطيب رفض الحضور واعتذر عن الجلسة ليتم إلغائها .

ورفض الخطيب الحضور بعد تمسك اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين للقمة رغم بيان الأحمر بالرفض بجانب قرارات اتحاد الكرة ضد لاعبى الزمالك مواليد 99 التى يرفضها الأهلى .