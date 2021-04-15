شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. أمنية خطاب لاعبة سموحة تقدم طريقة عمل البيكاتا بالمشروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان، فهن يحرصن على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

أمنية خطاب لاعبى فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة تقدم طريقة عمل البيكاتا بالمشروم فى الوصفة التالية:

المقادير:

5 معلقة كبيرة دقيق

5 شرائح لحمة بتلو

4 كوب مرق اللحم

2 كوب مشروم مقطع

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 معلقة صغيرة ملح

1 عدد بصلة مفرومة

½ كوب كريمة لبّانى

خطوات التحضير:

1. تتبل شرائح اللحم بالملح، والفلفل الأسود، وتُغطى بالدقيق من كل جانب.

2. يتم تسخين الزيت في الطاسة، وتُحمر شرائح اللحم جيداً على كل جانب لمدة 5 دقائق.

3. في نفس الطاسة هنقلي البصل المفروم، ويُحمر حتى يكتسب اللون الذهبى.

4. ثم نضيف كمية الدقيق المتبقية للبصل، ويُقلب جيداً ثم نضيف عصير الليمون، والمرق مع التقليب حتى التجانس.

5. ونضيف شرائح المشروم، واللحم للخليط، وتُترك على نار متوسطة حتى الغليان.

6. تضاف الكريمة اللبانى، ويُقلب الخليط، ثم تُغطى المقلاة، وتُترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح الخليط سميك القوام، وينضج اللحم تماماً.

7. تُوضع شرائح اللحم في طبق التقديم، وتُغطى بصوص المشروم، وتُقدم مع الأرز الأبيض، والخضار المسلوق أو حسب الرغبة