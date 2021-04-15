شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يروي حكاية "السجادة" التى تسببت فى غضب نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق حكاية "السجادة" التى تعرض لها خلال تواجده مع بعثة الزمالك خارج مصر وتحديداً في إيران خلال تواجده كلاعب في صفوف القلعة البيضاء.

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: كنت أتواجد مع الزمالك في أيران..وهناك شاهدت "سجادة" في إحدى المحلات ونالت إعجبابي بشكل كبير .. وكنت أتمنى أن أشتريها لكن سعرها كان غالي فقررت العودة للفندق حتى أقوم بتدبير المبلغ لشراؤها.

وتابع جعفر: بعدها علمت أن أحد لاعبي الزمالك _محمد توفيق_ اشترى هذه السجادة وعندما مررت عليه في غرفته وجدته "فارش" السجادة يستمتع بها لأنها كانت جميلة للغاية..قولت له : الراجل اللي باع ليك السجادة دي ضحك عليك..وباعها لك بثمن غالي لأنها لا تتعدى 60 أو 70 دولار.

وواصل جعفر: فوجئت بعدها بمحمد توفيق يترك غرفته فوراً بعد سماع كلامي ويذهب للمحل وقام بإعادة "السجادة" ثم ذهبت أنا للمحل وأشتريتها بعدما قمت بتدبير ثمنها من خلال أكثر من فرد بالبعثة .

تابع نجم الزمالك الأسبق : في رحلة العودة للقاهرة كنت "خايف" توفيق يعرف أني أشتريت السجادة بعدما قام هو بإعادتها للمحل .. لدرجة أنني كنت أتباطئ في إستلامها من أمام "سير " المتعلقات والشنط في مطار القاهرة.

وأكد فاروق جعفر أنه لم يجد أمامه سوى إستلام السجادة ووقتها عرف محمد توفيق بأنه "ضحك عليه" ،وشدد جعفر على أن محمد توفيق إنتابته حالة من الغضب والإستياء مني بسبب هذا الموقف.