شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. معتز إينو: دعوتى لتريزيجيه يعود سريعا من شبح الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التي يتمنوها أن تستجاب في الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة ثالث أيام شهر رمضان كانت من نصيب محمود حسن تريجيه نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي الذى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتمنى معتز إينو نجم الأهلى الأسبق الشفاء العاجل لمحمود حسن تريزيجيه وأن يعود سريعا من إصابة الصليبى خصوصا أن المنتخب الوطنى في حاجة لخدماته في الفترة القادمة في تصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقالت تقارير إنجليزية، إن موسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، قد انتهى عقب تعرضه للإصابة أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.