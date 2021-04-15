هامان: ليفربول ليس بحاجة لتعاقدات كبيرة.. وبقاء صلاح وماني سيؤثر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد ديتمار هامان لاعب ليفربول السابق، أن الريدز ليس بحاجة لتعاقدات كبيرة لتعزيز صفوفه، مضيفًا أن الكثير سيعتمد على بقاء محمد صلاح وساديو ماني في آنفيلد.

وعانى ليفربول هذا الموسم من تراجع نتائجه، فحامل لقب بريميرليج يحتل حاليا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، كما ودع الفريق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الدور ربع نهائي لصالح ريال مدريد الإسباني.

وخلال حديثه لصحيفة "TalkSPORT"، قال هامان: "لا أعتقد أنهم (ليفربول) بحاجة للعديد من صفقات الأسماء الكبيرة".

وأضاف: "من الواضح أن الكثير سيعتمد على بقاء صلاح وماني في النادي، أعتقد أن غياب ديوجو جوتا عن الفريق في الأسابيع القليلة الماضية كان مؤثرا، لقد أصبح لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لهم".

واقترح هامان أن الريدز بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين في خط الوسط خلال الصيف المقبل، وقال: "الفريق بحاجة إلى صفقتين أو ثلاثة في خط الوسط".

وواصل: "جيمس ميلنر يبلغ من العمر 35 عامًا الآن، نابي كيتا لم يظهر بشكل مُرض مع الفريق منذ انتقاله إلى آنفيلد، أيضًا هناك علامات استفهام على صفقة تياجو ألكانتارا، وإذا رحل فينالدوم في الصيف فالفريق سيعاني في خط الوسط".

وأتم: "المدافعون المصابون سيعودون للفريق في القريب العاجل، وحينها لن يحتاج الفريق لإصلاحات كثيرة".