مصدر لمصراوي: الشناوي غاضب من إدارة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
كشف مصدر مقرب من أحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز، كواليس غضب اللاعب الفترة الأخيرة.
وتعادل بيراميدز في مباراته الأخيرة بمسابقة دوري WE المصري 1-1، أمام مصر المقاصة، ولم يتواجد الشناوي في قائمة المباراة.
واشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن أحمد الشناوي كان ينتظر مشاركته في مباراة المقاصة وحصوله على فرصة للعودة من جديد، خاصة بعد نتائج بيراميدز في مباراتي الرجاء بالكونفيدرالية الأفريقية.
وتابع المصدر تصريحاته، أن الشناوي أخطر مسؤولي بيراميدز بأنه يعاني من آلام في الركبة حتى لا يتواجد في المعسكر والقائمة بعد علمه بأنه لن يشارك أساسيا.
وأضاف، أن الشناوي أبلغ الجهاز الفني أنه سوف يؤدي برنامجا تأهيليا وعندما ينتهي منه ويصبح سليما 100% سيعود، وذلك رغم أنه لا يعاني من إصابة قوية، لكن لكونه غاضب من التواجد في القائمة دون المشاركة.
وتواجد الشناوي في قائمة بيراميدز لمباراتي الرجاء في الكونفيدرالية، لكن لم يتواجد في قائمة مباراة المقاصة، وتواجد الحارس عبدالرحمن أيمن في القائمة.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت قيام المهدي سليمان حارس بيراميدز بتقديم شكوى ضد نادي بيراميدز بسبب المستحقات وعدم التدرب مع الفريق.