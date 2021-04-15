مصدر لمصراوي: الشناوي غاضب من إدارة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مقرب من أحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز، كواليس غضب اللاعب الفترة الأخيرة.

وتعادل بيراميدز في مباراته الأخيرة بمسابقة دوري WE المصري 1-1، أمام مصر المقاصة، ولم يتواجد الشناوي في قائمة المباراة.

واشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن أحمد الشناوي كان ينتظر مشاركته في مباراة المقاصة وحصوله على فرصة للعودة من جديد، خاصة بعد نتائج بيراميدز في مباراتي الرجاء بالكونفيدرالية الأفريقية.

وتابع المصدر تصريحاته، أن الشناوي أخطر مسؤولي بيراميدز بأنه يعاني من آلام في الركبة حتى لا يتواجد في المعسكر والقائمة بعد علمه بأنه لن يشارك أساسيا.

وأضاف، أن الشناوي أبلغ الجهاز الفني أنه سوف يؤدي برنامجا تأهيليا وعندما ينتهي منه ويصبح سليما 100% سيعود، وذلك رغم أنه لا يعاني من إصابة قوية، لكن لكونه غاضب من التواجد في القائمة دون المشاركة.

وتواجد الشناوي في قائمة بيراميدز لمباراتي الرجاء في الكونفيدرالية، لكن لم يتواجد في قائمة مباراة المقاصة، وتواجد الحارس عبدالرحمن أيمن في القائمة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت قيام المهدي سليمان حارس بيراميدز بتقديم شكوى ضد نادي بيراميدز بسبب المستحقات وعدم التدرب مع الفريق.