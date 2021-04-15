جعفر يتحدث عن.. عودته للتدريب.. خلافه مع الخطيب.. والانسحاب أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، إن اللاعبين أصبحوا هم من يتحكمون في الأندية الآن، مضيفًا أن الزمن لو عاد به لكرر انسحاب الفريق الأبيض أمام الاهلي عام 1999.

وخلال حديثه لبرنامج "قصة ولعبة"، قال جعفر: "أنا والخطيب عُمر مع بعض، لم تكن بيننا مشاكل أو أزمات، لكنه كان (زعلان) خلال الفترة الماضية".

وتابع: "اعتذرت عن الكثير من الحلقات عندما كان الحديث يخص محمود الخطيب (صعب تخسر واحد كلت معاه عيش وملح)".

وعن ابتعاده عن التدريب، قال: "لم أعتزل التدريب، لكن لدي شروط من أجل العودة للتدريب وتولي مهمة فنية لأحد الأندية".

وواصل: "الوضع الآن تغير، (اللاعيبة هما الريس) وليس المدير الفني".

وعن واقعة انسحاب الزمالك أمام الأهلي عام 1999، قال: "لو عاد بي الزمن وشعرت بالظلم سأكرر الواقعة، من قبل المباراة وكان لدي شعور أن المواجهة لن تمر بخير".

وبسؤاله عن تدخله في تجديد عقود بعض اللاعبين وقت أن كان مسئولا بنادي الزمالك مؤخرا، أجاب: "لم أتدخل في جلسات التجديد، ولكن حضرت جلستي مصطفى محمد ويوسف أوباما".

وأتم: "قلت للجنة المسئولة عن نادي الزمالك وقتها (قبل ما مصطفى يمشي نجيب بديله، مش هايمشي وندور لسه)، وهذا كان سبب خلاف بيني وبين لجنة الزمالك، وفي النهاية لم يعجبني الحوار وانسحبت من الجلسة".