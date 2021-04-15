عبد الحفيظ: الأهلي يدخل في معسكر مغلق الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيدخل في معسكر مغلق بداية من اليوم الجمعة تحضيرًا لمباراة القمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 18 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر دوري WE المصري.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الفريق سيبدأ في معسكر مغلق يوم الجمعة.

وأكمل عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل المباراة الهامة أمام الزمالك.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على النصر بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر.