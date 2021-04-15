مجاهد: لا للحكام الأجانب.. نهائي الكأس والسوبر بصافرة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم إنه لن يكون هناك أي مجال للاستعانة بحكام أجانب خلال فترة رئاسته لاتحاد الكرة.

وأضاف مجاهد من خلال تصريحات عبر برنامج "النجوم في رمضان" أن نهائي كأس مصر والسوبر المصري سيدار بصافرة مصرية.

وقال: "لن يتم الاستعانة بأي حكم أجنبي في أي مباراة من مباريات الدوري، لن يتم تعيين حكام أجانب خلال فترة تواجدي في اتحاد الكرة."

وأكمل: "لماذا يتم الاستعانه بحكام أجانب ونحن نمتلك العديد من الحكام المصريين الجيدين، والذين يتم الاستعانه بهم في مباريات على الصعيد الأفريقي."

واختتم مجاهد تصريحات قائلا: "لجنة الحكام قامت بعمل مسحة طبية لثلاث حكام بجانب 12 حكم مساعد تحضيرًا للقمة."