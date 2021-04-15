علقت الصحف الانجليزية على أداء محمد صلاح أمام ريال مدريد في قمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، والتي شهدت فشل النجم المصري في التسجيل رغم كم الفرص الهائل الذي أتيح له على مدار الـ 90 دقيقة.

واختار المدير الفني لليفربول “يورجن كلوب” سحب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد، ومنح شاكيري وجوتا وتشامبرلين فرصة مشاركة محمد صلاح خط الهجوم، لكن دون جدوى.

وودع ليفربول المسابقة الأخيرة بالنسبة له هذا الموسم، والتي حاول المنافسة عليها بعدما خرج من المنافسة على لقب الدوري الانجليزي قبل أن يودع من كأسي إنجلترا والرابطة.

وتوقف رصيد نجم منتخب مصر محمد صلاح عند 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الهدف الوحيد الذي سجله في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب ربع النهائي.

ماذا قالت الصحف الانجليزية عن أداء محمد صلاح أمام ريال مدريد؟

اختلف تقييم الصحف الانجليزية لكل لاعب من لاعبي ليفربول بعد مباراة ريال مدريد، خاصةً محمد صلاح، حيث اعتبرته بعض الصحف أحد أسباب السقوط في فخ التعادل السلبي ليلة أمس، واعتبرته مصادر صحفية أخرى أنه كان أفضل وأنشط لاعبي الفريق.

وقالت صحيفة صدى ليفربول أن الظهير الأيمن الدولي الانجليزي السابق “ألكسندر أرنولد” كان الأفضل بين زملائه، ليحصل على تقييم 7.5 من 10 درجات.

بينما حصل محمد صلاح على 6.2 درجات من 10 درجات بسبب إهداره لفرصة إنفراد صريح خلال الشوط الأول لو سجل منها لتغيرت أمور المباراة.

ونال ساديو ماني أقل درجة بين لاعبي ليفروبل (5.6) درجات، وجاء من بعده روبرتو فيرمينو بـ 5.8 درجات.

أما شبكة قنوات سكاي سبورتس البريطانية، فقد منحت محمد صلاح 5 درجات فقط من 10، ونال ماني وفيرمينو نفس الدرجة 6 من 10، وكان جيمس ميلنر أكثر لاعب يحصل على درجات بـ 8. واختارت شبكة سكاي سبورتس لاعب الوسط الدولي البرازيلي كارلوس كاسيميرو ليكون رجل المباراة بـ 9 درجات من 10.

ولم ينته موسم ليفربول عند هذا الحد، فلا يزال ينافس على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يصارع محمد صلاح نجم توتنهام هاري كين على لقب أفضل هداف، حيث يتصدر لائحة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع كين.

وسيواجه ليفربول نظيره ليدز يونايتد في الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاثنين المقبل على ملعب آيلاند روود.