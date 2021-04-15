بث مباشر | مشاهدة مباراة الدحيل القطري والشرطة العراقي في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الدحيل القطري والشرطة العراقي ضمن مباريات اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري ابطال اسيا 2021.

تنطلق مباراة الدحيل والشرطة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، في افتتاح مباريات اليوم بدور مجموعات دوري ابطال اسيا.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية هذا اللقاء المرتقب بين الفريقين القطري والعراقي، لا سيما من جانب أهلي جدة.

ويتواجد الدحيل القطري والشرطة العراقي مع الأهلي السعودي واستقلال طهران في المجموعة الثالثة (C) بدور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ويستضيف الأهلي مباريات المجموعة في مدينة جدة.

وتُنقل مباراة الدحيل والشرطة على قناة سبورت 1 الأوكرانية، وتنقل كذلك في بث مباشر عبر منصة جي اس ايه لايف السعودية (GSA live) الناقل الحصري لمباريات دور المجموعات في منطقة غرب آسيا، وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وجاء ترشح الدحيل إلى دور مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم بشكل مباشر بصفته حامل لقب الدوري القطري الموسم الماضي، والشيء نفسه يخص نادي الشرطة العراقي.

وستقام جميع مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا بمنطقة غرب آسيا خلال ما تبقى من شهر أبريل الجاري، على أن تنتهي المباريات يوم الجمعة الموافق 30 منه.

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