موعد مباراة الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي ضمن مباريات اليوم الخميس 15 أبريل 2021 لحساب الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب فيصل بن فهد في الرياض.

ويتواجد نادي الهلال السعودي رفقة أجمك الأوزبكي في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلى جانب نادي استقلال دوشنبه من طاجاكستان، ونادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتأهل نادي أجمك إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا بعد تحقيق مفاجأة كبيرة في الدور التمهيدي بعد الإطاحة بنادي الغرافة القطري في الدوحة، بهدف قاتل في الدقيقة 120 من المباراة (الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني).

موعد مباراة الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الهلال السعودي ونادي أجمك الأوزبكي اليوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الهلال ونادي أجمك على موقع شركة الرياضة السعودية على الانترنت GSA Live، بصوت المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي.

ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021، بعد قرار الإتحاد الآسيوي القاضي ببيع الحقوق بشكل منفرد، ما جعل قنوات بي ان سبورتس القطرية تتخلى عن تجديد العقد، لتذهب حقوق بث المباريات إلى منصة GSA live السعودية.

ويمكن متابعة مباراة الهلال السعودي ونادي أجمك الأوزبكي بشكل مجاني عبر الانترنت بواسطة منصة GSA live، بالاضافة إلى أن المباراة ستنقل على قناة sport tv2 الأوكرانية، عبر القمر الصناعي Turksat 1B، باتجاه 31 شرقًا.

ما هو تردد القناة الناقلة لمباراة الهلال اليوم؟

قررت قناة sport tv2 الأوكرانية مقل مباراة الهلال اليوم أمام الفريق الأوزبكي، وتقع القناة على القمر الصناعي Turksat 1B، باتجاه 31 شرقًا، بتردد 11785، بمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح 3/4، على الإستقطاب الأفقي.

جدير بالذكر أن الهلال ودع منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بقرار إداري من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب عدم وفاءه بعدد اللاعبين الرسمي لخوض مباراة الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي، ليتم إلغاء جميع نتائج وأهداف الفريق واعتباره منسحبًا.