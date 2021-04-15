متى موعد قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 والقنوات الناقلة؟

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، عقب انتهاء مباريات دور المجموعات الأسبوع الماضي بتأهل 8 أندية من بينهم البطل القياسي للمسابقة “الأهلي المصري”.

وقال الكاف في بيان رسمي إن القرعة ستقام يوم 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، حيث المقر الرئيسي لاتحاد كرة القدم الأفريقي.

وستكون قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بمثابة الظهور الأول بالنسبة للجنوب أفريقي “باتريس موتسيبي” عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية للكاف بعد الإطاحة بالملغاشي أحمد أحمد الذي مُنع من تقديم أوراق ترشحه بسبب التحقيق معه في قضايا فساد رياضي.

وتُنقل القرعة على قناة بي ان سبورتس القطرية المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات، كما تنقل القرعة على قناة أون تايم سبورت المصرية، والقناة الرياضية المغربية المفتوحة، وتبث أحداثها كذلك عبر أثير إذاعة أون سبورت اف ام المصرية، وفي ستوديو تحليلي خاص في إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا؟

شهد دور المجموعات مفاجآت مثيرة للاهتمام، مثل تأهل نادي شباب بلوزداد الجزائري إلى ربع النهائي بالتزامن مع خروج مؤسف لأندية لها تجارب كبيرة في السنوات القليلة الماضية في دور المجموعات مثل قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ، ووصيف النسخة الماضية الزمالك المصري بالاضافة إلى وصيف مونديال الأندية 2010 مازيمبي.

وبالعودة إلى الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، فقد نجح نادي سيمبا التنزاني في انتزاع صدارة المجموعة من حامل لقب البطولة في النسخة الماضية وبطلها القياسي الأهلي المصري، ليتأهل كأول للمجموعة برصيد 13 نقطة.

ورافق رجال بيتسو موسيماني سيمبا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد حصولهم على 11 نقطة، فيما غادر كل من فيتا كلوب الكونغولي، و المريخ السوداني البطولة من دور المجموعات.

ونجح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا عن المجموعة الثانية قبل نهاية دور المجموعات بجولتين، لينهي هذا الدور برصيد 13 نقطة في صدارة المجموعة.

وانتزع بطل الدوري الجزائري في الموسم الماضي شباب بلوزداد ورقة ربع النهائي الثانية في مجموعة صن داونز، بعدما جمع 9 نقاط.

وشهدت المجموعة الثانية مفاجأة كبيرة أخرى، متمثلة في خروج العملاق الكونغولي تي بي مازيمبي بعد اكتفائه بخمس نقاط، ورافقه خارج البطولة نادي الهلال السوداني متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

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ويمكن اعتبار مهمة نادي الوداد المغربي بالأسهل بين الأندية العربية في هذا الدور، حيث استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة خلال أول 4 جولات، ليضمن عبوره لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وختم فريق المدرب التونسي فوزي البنزرتي دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، ورافقه نادي حوريا كوناكري الغيني، بعد منافسة شرسة مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي، فيما كان نادي بترو أتليتكو الأنغولي بمثابة حصالة هذه المجموعة.

وكانت المجموعة الرابعة التي تضم 3 أندية عربية (الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر) الأكثر إثارة في آخر جولات دور المجموعات، اذ انحصرت بطاقة العبور الثانية بين الزمالك و مولودية الجزائر لغاية آخر ثواني مباراتي الجولة السادسة.

وتمكن بطل أفريقيا في 4 مناسبات الترجي التونسي من التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة، ورافقه نادي مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما غادر الزمالك تحت قيادة المدرب العائد باتريس كارتيرون البطولة رفقة نادي تونغيث السنغالي.

متى موعد مباريات ربع ونصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021؟

تلعب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا 2021 يومي 14 و15 مايو المقبل، أي بعد أسبوعين من سحب القرعة يوم 30 أبريل، أما مباريات الإياب فسوف تقام يومي 21 و22 مايو.

أما مباريات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فسوف تقام يومي 18 و19 من شهر يونيه المقبل، على أن تُلعب مباريات الاياب يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم 17 يوليو 2021 موعدًا رسميًا لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، دون تحديد مكان المباراة، انتظارًا للتعرف على طرفي المباراة النهائية.