شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر 48 ساعة 24 قبل مباراة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز.
وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من غد الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل ، وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي فاز أمس على فريق النصر بنتيجة ٢-١ في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.