شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر 48 ساعة 24 قبل مباراة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من غد الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل ، وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي فاز أمس على فريق النصر بنتيجة ٢-١ في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.