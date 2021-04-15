شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. والد زكى عثمان يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد زكى عثمان أحد اللاعبين الذين لعبوا لفريقى الأهلى والزمالك فى فترة الخمسينيات، ورغم إنجازاته ، إلا أنه اعلن الاعتزال وهو فى سن صغير.

بدأ عثمان حياته فى الأهلى ثم انتقل منه إلى الزمالك فى صفقة أحدثت ضجة، وبعد مسيرة حافلة بالبطولات مع القلعة البيضاء قرر اعتزال الكرة، والاتجاه إلى التدريب وهو فى سن الـ 28 من عمره، بسبب جلوسه احتياطيا فى مباريات الفريق، ورغم أن الأهلى عرض عليه العودة مرة أخرى إلا أنه رفض بجانب العروض التى تلقاها من أندية الإسماعيلى والترسانة والاتحاد السكندرى، ليتجه إلى التدريب.