شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. والد زكى عثمان يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يٌعد زكى عثمان أحد اللاعبين الذين لعبوا لفريقى الأهلى والزمالك فى فترة الخمسينيات، ورغم إنجازاته ، إلا أنه اعلن الاعتزال وهو فى سن صغير.
بدأ عثمان حياته فى الأهلى ثم انتقل منه إلى الزمالك فى صفقة أحدثت ضجة، وبعد مسيرة حافلة بالبطولات مع القلعة البيضاء قرر اعتزال الكرة، والاتجاه إلى التدريب وهو فى سن الـ 28 من عمره، بسبب جلوسه احتياطيا فى مباريات الفريق، ورغم أن الأهلى عرض عليه العودة مرة أخرى إلا أنه رفض بجانب العروض التى تلقاها من أندية الإسماعيلى والترسانة والاتحاد السكندرى، ليتجه إلى التدريب.
وتسبب زكى عثمان فى حدوث أزمة بين الأهلى و الزمالك، عندما انتقل من فريق السكة الحديد إلى الأهلى، وتم إخفاؤه فى عزبة فؤاد باشا وكيل النادى بالدقهلية، حتى لا يعرف أحد مكانه، خاصة نادى الزمالك، ولحين اتمام الصفقة تجنبا لإفسادها، وحقق مع القلعة الحمراء بطولتى الدورى والكأس عام 1952.
بعد نهاية مشواره مع الأهلى رحل إلى الزمالك، ووقتها هدد مسئولو الفريق الأحمر برفع دعوى قضائية ضد الفريق الأبيض بحجة خطف اللاعب، إلا أن والده تقدم ببلاغ إلى النائب العام ليثبت فيه أن نجله اختار الانتقال للزمالك برغبته الشخصية دون أى ضغوط.