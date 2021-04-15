شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يعدد مزايا تخصيص أرض للنادى: قرار انتظرناه منذ عام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان الرياضى عن مزايا قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بالموافقة على طلب نادى أسوان الرياضى بتخصيص أرض النادى لصالحة ليصبح من حق النادى الإستثمار الفعلى للمساحات الخالية بأرض النادى المخصصة له .

وقال اللواء أحمد سليمان في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هذا القرار انجاز كبير يحسب لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهود الكبيرة التي قام بها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل من ساهم في صدور هذا القرار، خاصة وأننا كنا نسعى خلف هذا القرار منذ 2017.

أضاف: كنا نسعى لتخصيص المكان المقام فيه النادي لصالح أسوان من أجل الاستثمار وتلقيت التهنئة بعد ذلك القرار مباشرة من الدكتور أشرف صبحي ومن السيد المحافظ، وكانت التوجيهات هي الإسراع في الاستثمار للاستفادة من القرار.

واصل: مردود هذا القرار على النادي سيكون عظيم، لأن هناك الكثير من المساحات الخالية والمتميزة ومنها أماكن على الكورنيش مباشرة سنكون قادرين على استثمارها وبالفعل بعض الجهات طلبت استغلالها وهذا سيتيح لنا فرصة استثمار حقيقية وفقاً للقرار.

أكمل رئيس أسوان متحدثاً عن قيمة النادي: أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي ولها وضع سياحي مميز، ووضع النادي ومكانته المتميزة على الكورنيش سيتيح لنا فرصة عظيمة للاستثمار، وهذا سيعود علينا بدخل مادي مناسب للنهوض بطلبات أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية، خاصة وأن مواردنا ضعيفة وتكاد تكون منعدمة.

واختتم: القرار لن يفيد أسوان فقط ولكن جميع الأندية ومراكز الشباب التي تعيش نفس ظروفنا، وهذا ما أكد عليه البند الثاني في القرار ولذلك أسوان فتح باب خير للكثير من الأندية ومراكز الشباب لاستغلال مساحتها في الاستثمار وإدخال عائد مادي يساعدها على تطوير نفسها.