شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. ياسر ريان : سمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره.

واليوم سيكون اللقاء مع ياسر ريان نجم النادى الأهلى السابق ، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى ثالث أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "سمك ".

وقال ريان أنه يتناول إفطار اليوم بصحبة عدد من أصدقاؤه من خلال عزومة عند أحدهم من خارج مجال كرة القدم.

ويحرص ريان فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أن ريان يحرص أيضا على تناول الإفطار فى منزله بصحبة أبناؤه فى الشهر الكريم ، مشيرا إلى أنه يحب الإفطار وسط أفراد أسرته .