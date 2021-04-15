شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف تفاصيل خلافه مع شوبير وطبيعة علاقتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خلافه مع أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات إذاعية: «علاقتي مع أحمد شوبير، كانت قوية للغاية، أنا أعرفه من التسعينات، وعندما قرر دخول انتخابات اتحاد الكرة عام 2000، أنا إللي كنت (بلف) معاه في جولاته الانتخابية على أعضاء الجمعية العمومية».

وأضاف: «أزعم أني أنا إللي عرفت أحمد شوبير، طريق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة»، مضيفًا: «أخر فترة تواجد فيها شوبير، في اتحاد الكرة كانت في عام 2008، حيث ظل 10 سنوات بعيدًا عن الجبلاية وعاد مرة أخرى في 2018، وكانت هناك الكثير من الأمور تغييرت داخل الاتحاد».

وتابع: «أنا قولت لشوبير (أحمد مجاهد، إللي تعرفه من 17 سنة غير دلوقتي)، البعض كان يثير شوبير، ضدي، وهو كان يتأثر سريعًا بأراء الناس، لذلك لم يكن هناك وفاق بيننا».

وأوضح: «شوبير لم يستمر في اتحاد الكرة سوى عام واحد، وعقب الخروج من بطولة كأس الأمم الافريقية أمام جنوب افريقيا (أخذته الجلالة) على الهواء، وهاجم أعضاء المجلس»، مؤكدًا :«لا توجد قطيعة بيني وبين نائب اتحاد الكرة السابق».