شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تحقيق فى هجوم جماهير ليفربول على حافلة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شرطة منطقة مرسيسايد، إنها فتحت تحقيقًا فى تضرر الحافلة التى كانت تقل ريال مدريد، عقب وصولها إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا، الأربعاء الماضى.

وأظهر مقطع فيديو على «إنستجرام» مجموعة من جماهير ليفربول، بعضهم يحمل ألعابًا نارية ويطلق صيحات استهجان، عند وصول الحافلة، بينما أظهر فيديو آخر على «تويتر» تحطم جزء من إطار النافذة الخارجى للحافلة.

وقالت زو ثورنتون، كبيرة المشرفين فى شرطة مرسيسايد، فى بيان: «يمكننا التأكيد أن التحقيق جارٍ، بعد الأضرار التى لحقت بحافلة ريال مدريد».

وأضافت: «رغم النصائح بتفادى التجمعات الكبيرة حول الملعب، حضر نحو 400 شخص إلى أنفيلد رود، ومع اقتراب حافلة ريال مدريد تم إلقاء بعض الأشياء تجاهها».

وواصلت: «نحن على دراية بالصور التى أظهرت الضرر، فى إطار النافذة الخارجى للحافلة، ولم يتعرض الزجاج للكسر، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات».

وقال النادى الإنجليزى، فى بيان: «ندين بشكل قاطع الأحداث التى تسببت فى أضرار لحافلة ريال مدريد، أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد الليلة.. إنه سلوك مشين وغير مقبول من قلة من الجماهير».

وتابع: «نعتذر بشدة لضيوفنا عن أى إزعاج أو ضرر حدث لهم.. سنعمل مع شرطة مرسيسايد للوصول لحقيقة الأمر، وتحديد المسؤولين عن هذه الواقعة».

وتأهل ريال مدريد إلى الدور قبل النهائى، بعد التعادل دون أهداف فى أنفيلد، مستفيدًا من انتصاره (3-1) فى الذهاب.