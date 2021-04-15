شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يلجأ لإغراء «رايولا» من أجل عيون هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلم برشلونة أن أفضل طريق للظفر بصفقة المهاجم النرويجى لبوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، بحسب تقرير صحفى كتالونى.

فبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يعرف البارسا من أين تؤكل الكتف في الصفقة، ويدرك جيدا أن القرار في يد مينو رايولا، وكيل اللاعب بالإضافة لوالده، اللذين يريدان الحصول على 20 مليون يورو كعمولة لكل منهما.

ورغم نفى رايولا صحة هذه الأنباء عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل، إلا أن برشلونة يعرف أن هذا شرط الوكيل لإتمام التعاقد، حيث سبق أن حدث الأمر نفسه في صفقة المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت، عندما طلب رايولا 15 مليون يورو لإنجاز الأمر في صيف 2019.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة قد يلجأ لإغراء رايولا بهذا المبلغ من أجل حسم الصفقة لصالحه في أقرب وقت ممكن، خاصةً أن المهاجم الصريح من أكثر المراكز التي تحتاج للدعم في الفريق الكتالونى.

ويرغب البلوجرانا في ضم هالاند الصيف المقبل، أو خلال الصيف التالى على أقصى تقدير، عندما يتم تفعيل الشرط الجزائى في عقده، البالغ 75 مليون يورو.

واشترط دورتموند الحصول على 150 مليون يورو، من أجل بيع هالاند بعد نهاية الموسم الجارى، بحسب تقارير صحفية.

وهو رقم ضخم للغاية، لكن برشلونة ينتظر أن يخفّض النادى الألمانى مطالبه، في حال عدم تأهله لدورى أبطال أوروبا.