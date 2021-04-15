شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضع خطة لخطف أجويرو فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن دخول يوفنتوس فى منافسة قوية مع برشلونة على ضم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، فى الصيف المقبل.

وأعلن مانشستر سيتى رحيل أجويرو مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى، عقب 10 سنوات قضاها فى ملعب الاتحاد.

وبحسب الصحيفة، فإن الناديين الأكثر رغبة فى ضم المهاجم الأرجنتينى هما برشلونة ويوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يسعى لضم أجويرو فى ضوء حاجته لمهاجم صاحب اسم كبير يناسب وضعيته المالية، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها النادى.

ولكن سيكون من المستحيل على برشلونة دفع نفس الراتب الذى يتقاضاه أجويرو فى مانشستر سيتى حاليًا (12 مليون يورو)، ومن المفترض أن يقدم راتبًا أقل مع سلسلة من المكافآت.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيلقى منافسة شرسة من جانب يوفنتوس الذى يسعى هو الآخر لجلب مهاجم جديد.

وأكد التقرير أن يوفنتوس يعمل حاليًا على بيع نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، من أجل توفير راتبه، والتعاقد مع مهاجمين جديدين، سيكون أحدهما أجويرو.

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وكانت تقارير قد ترددت فى وقتٍ سابقٍ عن اعتماد برشلونة على نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى فى ضم أجويرو، خاصة أن الثنائى يرتبط بعلاقة صداقة قوية.

فى سياق آخر، كشف تقرير صحفى إيطالى عن الوجهة الأقرب للبرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، فى حال رحيله عن البيانكونيرى، الصيف المقبل.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن اتخاذ رونالدو قرارًا بمغادرة يوفنتوس إذا لم يتأهل الفريق لدورى أبطال أوروبا، فى الموسم القادم.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن باريس سان جيرمان وريال مدريد هما الأقرب لضم «الدون»، إذا رحل عن يوفنتوس.

وأضاف الموقع أن النادى الباريسى سيكون الطرف الأفضل ليوفنتوس، لأن البيانكونيرى يرغب فى ضم الثنائى، ماورو إيكاردى ومويس كين، من بى إس جى.

ولن يقبل يوفنتوس بأقل من 25 مليون يورو لبيع رونالدو، لعدم تكبد أى خسائر، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل فى وجود نادٍ يقبل بدفع راتب رونالدو المرتفع.