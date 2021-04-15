شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر الخليفي يحسم مصير نيمار مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يثق ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، كثيرا في إقناع البرازيلى نيمار جونيور، نجم الفريق، بتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال الخليفى عبر قناة «سكاى إيطاليا»: «أعتقد أن نيمار سيبقى هنا في بى إس جى لفترة طويلة».

ينتهى تعاقد اللاعب البرازيلى مع ناديه الفرنسى في صيف 2022، علما بأنه انضم للفريق في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائى في عقده مع ناديه السابق برشلونة.

كان رئيس النادى الباريسى صرح أيضا عبر قناة RMC الفرنسية بأنه لا أعذار لنيمار ومبابى للرحيل عن صفوف الفريق الفرنسى.

وساهم نيمار في تأهل فريقه لقبل نهائى دورى أبطال أوروبا بإقصاء بايرن ميونخ بعد الفوز ذهابا 3-2، والخسارة إيابا بهدف في ملعب حديقة الأمراء.