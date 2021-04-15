شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يقترب من التعاقد مع كايكى تشاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات فى أوروبا، أن مانشستر سيتى بات قريبًا جدًا من ضم البرازيلى الشاب كايكى دا سيلفا تشاجا، لاعب فلومينينسى، والملقب بنيمار الجديد.

وكشف رومانو، عبر حسابه الرسمى على «تويتر»، أن الاتفاق تم بين الناديين، فى انتظار توقيع اللاعب على العقود، قبل الانتقال للسيتى فى صيف 2022.

وأوضح رومانو أن فلومينينسى سيحصل على 10 ملايين يورو نظير بيع تشاجا (17 عامًا)، بالإضافة لنسبة من بيعه مستقبلًا.

وسيكون تشاجا بذلك رابع لاعب برازيلى فى تشكيلة بيب جوارديولا، إلى جانب كل من إيدرسون وجابرييل جيسوس وفرناندينيو، لكن الأخير سينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى، والأقرب أنه سيرحل.

وقد أشاد جيلهيرمى توريس، مدرب فلومينينسى تحت 17 عامًا، بلاعب مانشستر سيتى المستقبلى، وقال: «تشاجا يتميز كثيرًا بجودته الفنية، خاصة من الناحية الفردية، وكذلك جودته أمام المرمى».