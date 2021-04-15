شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف كواليس تأجيل الاجتماع مع رئيسي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسباب تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الخميس، مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات إذاعية: «اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اتصل بي عصر أمس الأربعاء، ورحب بحضور جلسة اليوم، ولكنه تواصل معي عقب الفطار، واعتذر لي عن حضور الجلسة بسبب ظرف طارئ».

وأضاف: «أكدت لرئيس الزمالك، أنه سيتم تأجيل الاجتماع، بسبب عدم رد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على قبول الدعوة من عدمه، وأرسلت بعد ذلك رسالة إلى رئيس الأهلي، بتأجيل الجلسة».

وأشار: «هذا الاجتماع، كان بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وإقامتها بحكام مصريين، بالإضافة إلى ضغط المباريات في الفترة المقبلة مسابقة الدوري».

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، الأحد المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.