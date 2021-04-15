شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفانز» يرغب فى التطعيم قبل «ويمبلدون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البريطانى دان إيفانز إن «قلبه سينفطر»، إذا ظهرت نتيجة فحص كوفيد- 19 إيجابية، قبل بطولة ويمبلدون للتنس، فى يونيو المقبل، لذا يريد الحصول على تطعيم فى أقرب وقت ممكن.

وتأتى تعليقات إيفانز، عقب إصابة المصنف الثانى عالميا، دانييل ميدفيديف، بالفيروس، وبالتالى انسحب من بطولة مونت كارلو للأساتذة هذا الأسبوع.

وعبر بعض لاعبى الصفوة عن رفضهم الحصول على التطعيم، لكن إيفانز الأعلى تصنيفا فى بريطانيا، والمصنف 33 عالميا، ليس من بينهم.

وأبلغ إيفانز الصحفيين، عقب الفوز على دوسان لايوفيتش فى مونت كارلو، وهو أول انتصار له بالملاعب الرملية فى بطولات اتحاد المحترفين، خلال أربع سنوات «أنا متشوق جدا للحصول على اللقاح، إن كان يمكن ذلك».

وأضاف اللاعب البالغ عمره 30 عاما «سينفطر قلبى، إذا كانت نتيجة فحصى إيجابية قبل ويمبلدون».

وقال منظمو ويمبلدون، التى ألغيت العام الماضى بسبب الوباء، إن اللاعبين يجب أن يبقوا داخل فنادق رسمية خلال البطولة الكبرى، ضمن إجراءات الوقاية.

وتابع إيفانز «ستكون بطولة مختلفة فى ويمبلدون، لكننى لا أعرف ماذا يمكن توقعه، لكن أتوقع أن المنظمين سيقومون بعمل جيد».

على جانب آخر، تأهل لاعب التنس اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس، إلى ثمن نهائى بطولة مونت كارلو للتنس ذات الألف نقطة بعد الفوز على الروسى أصلان كاراتسيف.

وفاز اليونانى على الروسى بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4 بعد مباراة استغرقت ساعة و25 دقيقة.

وكانت مباراة تسيتسيباس المرشح الرابع للقب أمام خصمه الروسى هادئة جدًا.

وسيواجه اللاعب اليونانى فى ثمن النهائى الفائز من مواجهة التشيلى كريستيان جارين والأسترالى جون ميلمان.

من ناحية أخرى فاز البلغارى جريجور ديميتروف المرشح الـ14 للقب على الألمانى يان لينارد ستروف بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

وسيواجه ديميتروف فى الدور المقبل الفرنسى جيريمى شارى.

أما الإيطالى سلفاتورى كاروسو ففاز بعد نزال قوى على لاعب موناكو لوكاس كاتارينا ليواجه فى الدور الثانى الروسى أندرى روبليف المرشح السادس للقب.