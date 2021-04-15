شكرا لقرائتكم خبر عن «طوكيو» تحتفل بتبقى 100 يوم على انطلاق الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت طوكيو بتبقى 100 يوم على انطلاق منافسات الأوليمبياد، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية إقامته بشكل آمن وسط جائحة فيروس كورونا.

وتخضع المدينة التى ستستضيف الأوليمبياد لحالة تكاد تشبه الطوارئ لمدة شهر بسبب الوباء، وذلك منذ يوم الاثنين الماضى، وسط زيادة أعداد المصابين الجدد.

وقالت يوريكو كويكى، حاكمة مدينة طوكيو، فى حفل أقيم لتلك المناسبة: «خلال هذه الفترة، سنوسع جهودنا لكى نمنع انتشار العدوى، وللتغلب على فيروس كورونا، ونود أن نكون قادرين على استضافة الأولمبياد بمشاركة الجميع».

وخلال حديثه أمام لجنة فى مجلس النواب، أكد شيجيرو أومى، الذى يترأس اللجنة الاستشارية الحكومية لكورونا، أن بلاده دخلت الموجة الرابعة من الإصابة بالفيروس.

كان انتشار لقاحات فيروس كورونا بطيئا للغاية فى اليابان، منذ بداية توزيعه فى منتصف فبراير الماضى.

وتم تطعيم 0.4 فقط من السكان بشكل كامل، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.

ورغم الوباء، قال جون كواتس، رئيس لجنة التنسيق لأوليمبياد طوكيو 2020، فى رسالة عبر الفيديو، إن الأوليمبياد «سيقام بكل تأكيد.. سوف يبدأون دورة الألعاب يوم 23 يوليو».

ووصف دورة ألعاب طوكيو بأنها «أفضل دورة ألعاب تم الإعداد لها.. لن أتردد لحظة فى قول إنها ستقام، وستكون أكثر البطولات أمانا».