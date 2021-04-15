شكرا لقرائتكم خبر عن الشكوك تتزايد حول مستقبل فليك مع بايرن ميونخ عقب الوداع الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لطالما كانت مهمة فريق بايرن ميونخ الألمانى لكرة القدم صعبة في التعافى من الخسارة (2 / 3) أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب لدور الثمانية بدورى أبطال أوروبا.

وقدم الفريق مباراة جيدة بدون مهاجمه روبرت ليفاندوفسكى، وفاز (1/ صفر) في مباراة الإياب وودع البطولة بسبب قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ولكن كل الأنظار أصبحت موجهة حاليًا صوب هانز فليك، المدير الفنى للفريق، بعد المزيد من التلميحات المتعلقة برحيله عن الفريق.

وكان فليك فخورًا بالطريقة التي نقل بها فريقه المعركة إلى فرنسا وفوزه هناك بهدف نظيف.

ربما كان فخره إزاء توديع البطولة بشكل يتسم بسوء الحظ هو السبب الذي جعله يتخلى عن حذره في مقابلة تليفزيونية بعد أيام من قوله إنه لا يرغب في مناقشة مستقبله، وسط تكهنات بوجود خلاف مع المدير الرياضى حسن صالح حميديتش.

واعترف فليك صراحة بأنه يدرس العمل كمدير فنى للمنتخب الألمانى، وما إذا كان الوقت أصبح مناسبًا للرحيل عن بايرن ميونخ، بعد أن فاز بستة ألقاب في 18 شهرًا تولى فيها مسؤولية تدريب الفريق.

وقال لشبكة «سكاى»: «تتساءل دائما عما سيحدث، ما الذي سيتطور بعد ذلك؟».

وقال فليك إن عائلته «تدعمنى وتقف خلفى أيًا كان ما أفعله»، وأضاف أن العمل للاتحاد الألمانى لكرة القدم كان «إيقاعًا مختلفًا».

العديد من النقاد اعتبروا أن هذا يعنى وجود احتمالية لموافقته على تدريب المنتخب الألمانى إذا تلقى عرضًا. وكان فليك يعمل كمدرب مساعد ليواخيم لوف، عندما توج المنتخب الألمانى بكأس العالم 2014، ويرحل لوف عن تدريب المنتخب الألمانى في يوليو المقبل.

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وذكر فليك أنه لم يحصل على موعد لمقابلة أوليفر كان، الرئيس التنفيذى المقبل لبايرن ميونخ.

واستطرد فليك: «إذا أراد أوليفر أن يتحدث معى سيقول لى في وقتها. لدىّ وقت، لذلك هذه ليست أزمة بالنسبة لى».

وذكرت تقارير إعلامية أن الخلافات مع حميديتش تتعلق بسياسة الانتقالات للفريق، وقال فليك الأسبوع الماضى في مؤتمر صحفى إن فريقه في العام الماضى، عندما فاز بدورى أبطال أوروبا، كان أفضل من نسخة هذا الموسم.

وكان باريس سان جيرمان مرشحًا لعبور دور الثمانية، وأن يثأر من خسارته في المباراة النهائية لنسخة العام الماضى أمام بايرن ميونخ، خاصة أن الفريق الألمانى اضطر للعب بدون أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكى بسبب الإصابة.

ولكن سجل إيريك ماكسيم تشوبوموتينج، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضى، ومرة أخرى في مباراة الثلاثاء الماضى، ليُظهر أنه ليس لاعبًا احتياطيًا، ولو كانت محاولتان هجوميتان قد لعبتا بطريقة مختلفة لتأهل بايرن ميونخ للدور قبل النهائى.

ويتعين على فليك حاليًا أن يركز للفوز بالدورى الألمانى (بوندزليجا)، حيث يسعى بايرن للتتويج بلقبه التاسع على التوالى.

وينبغى أن يكون تصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مع تبقى 6 جولات على نهاية المسابقة، هو بمثابة إعلان رسمى لتتويجه باللقب، ولكن عدم اليقين الذي يحيط بالمدرب رغم النجاح الأخير يصعب الأمور.

وقال نيكو كوفاتش، المدير الفنى السابق لبايرن، والذى تم استبداله بفليك، لصحيفة «بيلد»: «شخصيًا، لا أفهم لماذا توجد هذه المناقشات بشأن فليك رغم هذه النجاحات».

ولكن مدرب موناكو اعترف بأنه يفضل أن يكون له دور في الانتقالات مع فريقه الذي ينافس بالدورى الفرنسى، مقارنة بما يحدث مع المدربين في بايرن فإن لديهم القليل ليقولوه.

وأضاف: «كلنا نعلم كيف تسير الأمور في بايرن. هناك الأمر معكوس تمامًا».