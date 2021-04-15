شكرا لقرائتكم خبر عن مويس كين: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يعرف المهاجم الإيطالى الشاب مويس كين، لاعب باريس سان جيرمان، المعار من إيفرتون، مستقبله في الموسم المقبل سيكون بأى قميص.

ويلعب كين في صفوف سان جيرمان منذ بداية الموسم الجارى، حيث رحل عن إيفرتون بعد موسم واحد فقط، لعدم حصوله على فرصة حقيقية للعب.

وقال كين في تصريحات لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «العام الماضى في إيفرتون لم ألعب كثيرًا، وبالتالى رحلت في الصيف».

وأضاف: «الآن، لدىَّ مدرب يمنحنى الثقة، ويدفعنى للمساهمة مع الفريق».

وعن وجهته عقب انتهاء إعارته، قال: «لا أعلم، أنا أستمتع بهذه اللحظة الجميلة (التأهل لنصف نهائى الأبطال)».

وختم: «فى النهاية يجب أن أحدد مستقبلى، لكنى الآن أركز على ما يحدث هنا، ماذا سيكون مستقبلى؟ أنا لا أعرف حتى الآن».

وترددت أنباء قوية عن رغبة يوفنتوس في استعادة كين مرة أخرى، بعد أن رحل عن الفريق في موسم 2019.

وسجل كين 16 هدفًا خلال 33 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.