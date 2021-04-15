شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ: أتمنى فوز باريس سان جيرمان بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسى بنجامين بافارد، لاعب بايرن ميونخ، عن تمنيه فوز باريس سان جيرمان بلقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح سان جيرمان في إقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائى دورى الأبطال، رغم التعادل 3-3 في مجموع المباراتين، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وقال بافارد في تصريحات لشبكة «مونت كارلو» عقب المباراة: «المباراة كانت قوية وصعبة، وأهدر باريس فرصًا كثيرة، والأمر نفسه حدث معنا وأهدرنا كرات سهلة أمام المرمى».

وأضاف: «كان يجب أن نحقق الفوز في مباراة الذهاب، الآن باريس يستحق التأهل، وأنا كفرنسى أتمنى أن يفوز سان جيرمان بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم».

جدير بالذكر أن سان جيرمان خاض نهائى نسخة العام الماضى أمام بايرن ميونخ، لكنه خسر بهدف دون رد.