شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يحملون أروابارينا مسؤولية سوء النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشتعلت أجواء الغضب داخل نادي بيراميدز، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق سواء في البطولة المحلية أو الكونفدرالية، حيث جاء تعادل الفريق الأخير أمام مصر المقاصة بهدف لمثله ومن قبلها الخسارة ذهابا وإيابا أمام الرجاء المغربي في البطولة الأفريقية، ليفتح النار على الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا.

وحمل لاعبو الفريق الجهاز الفني سوء النتائج وتراجع ترتيب الفريق مؤخرا بسبب سوء إدارة المباريات من قبل المدرب الأرجنتيني الذي فشل في قيادة الفريق نحو مركز متقدم بالدورى المصري رغم كافة الإمكانات المتوفرة له.

وكشف أحد لاعبي الفريق، أن الأزمات التي افتعلها أروابارينا مع بعض اللاعبين وإصراره على تطبيق طرق لعب مختلفة وغير مناسبة للاعبين المصريين رغم اعتراضهم إلا أنه كان مصرا على تطبيقها أمام الرجاء وهو ما تسبب في الهزيمتين.

وتدرس إدارة النادي حاليا البحث عن مدير فنى جديد يتولى تدريب الفريق على أمل اللحاق بالمنافسة في بطولة الدورى أو الكونفدرالية.