شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تنضم إلى ميتز الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميتز الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعبة المصرية دينا مشرف، بطلة مصر وأفريقيا في تنس الطاولة.

ويستعد نادي ميتز لخوض منافسات مرحلة «البلاي أوف» بالدوري الفرنسي، وستكون دينا مشرف ضمن صفوف الفريق.

وتحتل دينا مشرف المركز 35 على مستوى التصنيف العالمي، كما أنها حصلت على الميدالية الذهبية 3 مرات في مسيرتها بدورة الألعاب الأفريقية 2019، ودورة ألعاب البحر المتوسط عام 2018، ودورة الألعاب العربية عام 2011.

وشاركت دينا مشرف في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، كما تستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف المقبل.

وسبق أن لعبت دينا مشرف، في صفوف تي إس في لانجشتات الألماني.